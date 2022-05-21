Какие напитки можно пить при болезни

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Какие напитки можно пить при болезниПри инфекции
Гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, какие напитки лучше всего пить при респираторных вирусных инфекциях. При таких заболеваниях в целом рекомендуют употреблять больше жидкости.
По словам Бережной, подойдёт зелёный чай. Однако она не советует выпивать больше трёх чашек такого напитка в сутки. Также она уточнила, что нет исследований о том, какой травяной чай подходит при респираторных инфекциях. Но порекомендовала подбирать напиток, консультируясь со специалистом.
Также Бережная отметила, что пациенту с вирусной инфекцией лучше всего пить простую воду, компот или морс. Диетолог назвала этот напиток полезнее чая.
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