Какие напитки можно пить при болезни

По словам Бережной, подойдёт зелёный чай. Однако она не советует выпивать больше трёх чашек такого напитка в сутки. Также она уточнила, что нет исследований о том, какой травяной чай подходит при респираторных инфекциях. Но порекомендовала подбирать напиток, консультируясь со специалистом.

Также Бережная отметила, что пациенту с вирусной инфекцией лучше всего пить простую воду, компот или морс. Диетолог назвала этот напиток полезнее чая.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья и питания посоветуйтесь со специалистом.