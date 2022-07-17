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Какие напитки помогут избавиться от жира на животе и замедлить старение

6 вариантов
Согласно новому исследованию, некоторые десерты, сладкие закуски и блюда, которые жарят, запекают или готовят на гриле, могут значительно состарить вашу кожу. Кроме того, питание напрямую влияет на фигуру. То же самое касается и напитков. Издание Eat this, not that предложило альтернативы привычным напиткам, которые позволят оставаться стройными и молодыми.
Какие напитки помогут избавиться от жира на животе и замедлить старение
  1. Хлорофилловая вода.

Про этот модный напиток говорят, будто он содержит натуральные противовоспалительные соединения, которые полезны для организма.

  1. Комбуча.

Комбуча — это напиток из чайного гриба. Главное в нём — ферментация, естественный процесс, в результате которого вырабатываются пробиотики, полезные бактерии, помогающие поддерживать микробиом кишечника. Было показано, что здоровый кишечник способствует регулированию веса и нормальному старению.

  1. Вода.

Да, так просто. Замените водой какую-нибудь колу и введите это в привычку.

  1. Чёрный кофе.

Это некалорийный напиток, который помогает сохранить живот плоским.

  1. Зелёный чай.

Обладает теми же преимуществами, что и кофе.

  1. Чёрный чай.

Хорошо увлажняет кожу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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