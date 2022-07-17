Какие напитки помогут избавиться от жира на животе и замедлить старение

Хлорофилловая вода.

Про этот модный напиток говорят, будто он содержит натуральные противовоспалительные соединения, которые полезны для организма.

Комбуча.

Комбуча — это напиток из чайного гриба. Главное в нём — ферментация, естественный процесс, в результате которого вырабатываются пробиотики, полезные бактерии, помогающие поддерживать микробиом кишечника. Было показано, что здоровый кишечник способствует регулированию веса и нормальному старению.

Вода.

Да, так просто. Замените водой какую-нибудь колу и введите это в привычку.

Чёрный кофе.

Это некалорийный напиток, который помогает сохранить живот плоским.

Зелёный чай.

Обладает теми же преимуществами, что и кофе.

Чёрный чай.

Хорошо увлажняет кожу.

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