Какие напитки помогут избавиться от жира на животе и замедлить старение

6 вариантов

Согласно новому исследованию, некоторые десерты, сладкие закуски и блюда, которые жарят, запекают или готовят на гриле, могут значительно состарить вашу кожу. Кроме того, питание напрямую влияет на фигуру. То же самое касается и напитков. Издание Eat this, not that предложило альтернативы привычным напиткам, которые позволят оставаться стройными и молодыми.