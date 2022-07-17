Какие напитки помогут избавиться от жира на животе и замедлить старение

Какие напитки помогут избавиться от жира на животе и замедлить старение6 вариантов
- Хлорофилловая вода.
Про этот модный напиток говорят, будто он содержит натуральные противовоспалительные соединения, которые полезны для организма.
- Комбуча.
Комбуча — это напиток из чайного гриба. Главное в нём — ферментация, естественный процесс, в результате которого вырабатываются пробиотики, полезные бактерии, помогающие поддерживать микробиом кишечника. Было показано, что здоровый кишечник способствует регулированию веса и нормальному старению.
- Вода.
Да, так просто. Замените водой какую-нибудь колу и введите это в привычку.
- Чёрный кофе.
Это некалорийный напиток, который помогает сохранить живот плоским.
- Зелёный чай.
Обладает теми же преимуществами, что и кофе.
- Чёрный чай.
Хорошо увлажняет кожу.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.