Какие напитки сохранят ваши зубы

Куров отметил, что растительное молоко из орехов, злаков, бобовых и семян является кладезем полезных веществ. Соевое молоко, например, содержит калий и магний, кальций, белки и жирные кислоты, снижает уровень холестерина и улучшает кровообращение. Овсяное же молоко богато витаминами группы В, также содержит кальций, фосфор, железо, антиоксиданты.

Травяной и зеленый чай также принесут пользу зубам, добавил стоматолог. При их употреблении в организм поступают антиоксиданты и кофеин. При этом эмаль не меняет цвет и не разрушается, как при употреблении черного чая и кофе.

Регулярное употребление минеральной негазированной столовой или лечебно-столовой воды способствует поддержанию здоровья всего организма и зубов в частности. Благодаря содержащимся в ней веществам восстанавливается и укрепляется эмаль.

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