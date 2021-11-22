Какие напитки состаривают мозг

Учёные провели исследование с 4200 участниками. Все они периодически проходили тесты на когнитивные (познавательные) способности. Также участники рассказывали, сколько сладких напитков выпивают.

Это позволило построить корреляцию между количеством потребляемых сладких напитков и состоянием когнитивных функций. Учёные увидели следующую картину: если человек выпивал один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг становился будто старее на 5,8 года, а если выпивал более двух стаканов — на 11 лет. Речь идёт об ухудшении функции памяти и уменьшении объёма головного мозга.

Учёные отметили, что эту область следует продолжать изучать.