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Какие напитки состаривают мозг

Показало исследование
Журналисты со ссылкой на учёных из Медицинской школы при Бостонском университете рассказали, какие напитки могут негативно влиять на мозговые функции.
Какие напитки состаривают мозг

Учёные провели исследование с 4200 участниками. Все они периодически проходили тесты на когнитивные (познавательные) способности. Также участники рассказывали, сколько сладких напитков выпивают.

Это позволило построить корреляцию между количеством потребляемых сладких напитков и состоянием когнитивных функций. Учёные увидели следующую картину: если человек выпивал один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг становился будто старее на 5,8 года, а если выпивал более двух стаканов — на 11 лет. Речь идёт об ухудшении функции памяти и уменьшении объёма головного мозга.

Учёные отметили, что эту область следует продолжать изучать.

Источник: РИА Новости
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