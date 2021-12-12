Какие натуральные продукты могут подавить тягу к сладкому

В первую очередь она упомянула орехи. Врач пояснила, что белок и жир, которые естественным образом содержатся в орехах, в сочетании с большим количеством клетчатки помогают стабилизировать уровень сахара в крови и создать чувство сытости.

Также стоит есть другой жирный продукт — авокадо. Можно попробовать делать тосты с этим плодом или добавлять его в соусы.

Фрукты, хоть и сладкие, но всё же более предпочтительны, чем конфеты или печенье. Также в качестве десерта можно использовать йогурт без большого количества добавленного сахара.

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