Какие новогодние растения опасны для здоровья человека

Как отмечают специалисты British Medical Journal, с осторожностью следует относиться к таким праздничным растениям, как грушевое дерево, падуб, омела, тис, паслен, морозник, иерусалимская вишня.

Дело в том, что семена плодов с грушевого дерева содержат вещество, которое в кишечнике превращается в цианид. Что касается падуба, то ягоды этого растения могут при употреблении в больших количествах способствовать возникновению расстройства желудка, сонливости, проблем с речью и равновесием (то есть атаксии). Омела содержит белки вискотоксины, которые являются ядовитыми. Тис, паслен, иерусалимская вишня также содержат токсичные вещества. А морозник способен влиять на сердечный ритм.