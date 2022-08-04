Какие огурцы полезнее: свежие или законсервированные

Какие огурцы полезнее: свежие или законсервированныеОтвет вас удивит
Огурцы - продукты, содержащие множество полезных веществ. К примеру, в кожуре огурца содержится бета-каротин и клетчатка. Последнее вещество играет важную роль в процессе пищеварения. Кроме того, огурец может помочь улучшить зрение, состояние кожи, укрепить иммунитет.
При этом один огурец состоит на 95 процентов из воды. Поэтому такие продукты станут неплохим дополнением к двум литрам жидкости, которые рекомендуется пить ежедневно.
Также полезен витамин К, входящий в состав огурцов. Этот витамин позволяет снизить вероятность переломов.
В огурцах много антиоксидантов, благодаря которым организм способен нормально работать. А так как эти продукты содержат калий, их употребление положительно влияет на сердце.
Ещё один важный элемент - физетин - помогает предотвратить повреждение нервных клеток, улучшить память, снизить вероятность развития болезни Альцгеймера.
Интересно, что, по словам диетологов, полезнее считаются солёные, а не свежие огурцы. Объясняется это тем, что во время обработки эти продукты насыщаются пробиотиками. Последние же помогают в образовании полезных бактерий в кишечнике.
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