Какие огурцы полезнее: свежие или законсервированные

Огурцы - продукты, содержащие множество полезных веществ. К примеру, в кожуре огурца содержится бета-каротин и клетчатка. Последнее вещество играет важную роль в процессе пищеварения. Кроме того, огурец может помочь улучшить зрение, состояние кожи, укрепить иммунитет.

При этом один огурец состоит на 95 процентов из воды. Поэтому такие продукты станут неплохим дополнением к двум литрам жидкости, которые рекомендуется пить ежедневно.

Также полезен витамин К, входящий в состав огурцов. Этот витамин позволяет снизить вероятность переломов.