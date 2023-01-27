Какие орехи полезны для здоровья сердца и психики

Специалисты провели эксперимент, чтобы выяснить, как небольшие порции лесных орехов в составе низкокалорийной диеты повлияют на здоровье людей с избыточным весом или ожирением. Для этого они изучали образцы стула и плазмы крови 95 человек.

Выяснилось, что орехи помогают в метаболизме триптофана, который необходим для образования “гормона радости” – серотонина. Также они важны для иммунитета и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Потребление орехов привело к значительному росту уровня серотонина в крови – на 60,9% и 82,2% на 12-й и 24-й неделе эксперимента соответственно. Специалисты предполагают, что это может менять настроение людей в лучшую сторону, а также предотвращать депрессию и тревожность.

Учёные рассказали, что обычно люди получают около четверти калорий в день из закусок: в основном из сладостей, солёных снеков и сладких напитков. Замена всего одной из таких закусок на 50 граммов лесных орехов может улучшить общее состояние здоровья, а также снизить риск возникновения хронических болезней.