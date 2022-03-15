Какие овощи помогут при мигрени

Какие овощи помогут при мигрениРассказывает китайское издание Sina
Специалисты из Пенсильванского университета и Университета Стоуни-Брук обнаружили, что одна разновидность питания может уменьшить симптомы хронической мигрени. Такая диета основывается на употреблении тёмно-зелёных овощей и называется Low Inflammatory Foods Everyday, или LIFE. Например, мужчине, который страдал тяжёлой формой мигрени более 12 лет, удалось избавиться от боли благодаря подобному питанию.
Перед началом эксперимента приступы мигрени у мужчины случались 18-24 дня в месяц. Ему нужно было в течение нескольких месяцев придерживаться диеты LIFE. Она включала употребление в день не менее 141 г сырых либо варёных тёмно-зелёных овощей (шпината, капусты, кресс-салата), а также около 946 мл овощного сока LIFE. Помимо этого, испытуемый должен был есть меньше крахмалистых овощей (картофель, горох и пр.), цельного зерна, масел, животных белков (в особенности - красного мяса, молочных продуктов).
Спустя два месяца оказалось, что у пациента мигрень появлялась уже всего 1 день в месяц. При этом она была менее продолжительной и менее тяжёлой. Увеличился в крови мужчины и уровень бета-каротина с 53 мкг/дл до 92 мкг/дл. Полностью избавиться от мигрени участнику удалось через три месяца. Также на пятый месяц бета-каротин повысился у него ещё больше - до 175 мкг/дл, а в течение следующих 7,5 лет он оставался выше 150 мкг/дл.
Нужно отметить, что два более ранних научных исследования продемонстрировали, что диета LIFE может увеличить бета-каротин у человека, а также уменьшить системное воспаление, которое измеряется при помощи высокочувствительного С-реактивного белка.
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