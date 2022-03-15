Какие овощи помогут при мигрени

Спустя два месяца оказалось, что у пациента мигрень появлялась уже всего 1 день в месяц. При этом она была менее продолжительной и менее тяжёлой. Увеличился в крови мужчины и уровень бета-каротина с 53 мкг/дл до 92 мкг/дл. Полностью избавиться от мигрени участнику удалось через три месяца. Также на пятый месяц бета-каротин повысился у него ещё больше - до 175 мкг/дл, а в течение следующих 7,5 лет он оставался выше 150 мкг/дл.

Нужно отметить, что два более ранних научных исследования продемонстрировали, что диета LIFE может увеличить бета-каротин у человека, а также уменьшить системное воспаление, которое измеряется при помощи высокочувствительного С-реактивного белка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.