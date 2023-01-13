Какие пищевые добавки следует избегать

Со ссылкой на экспертов издание Eat this, not that! перечислило сначала пищевые добавки, которые вызывают у них сомнения:

- Красный краситель E 129.

Некоторые исследования подтверждают, что может существовать связь между красным красителем и гиперактивностью и агрессией у детей. Однако необходимы дополнительные доказательства.

- Нитраты и нитриты.

Диетологи рекомендуют избегать нитратов и нитритов, содержащихся в упакованном мясе, таком как бекон.

- Мальтодекстрин.

Есть некоторые свидетельства того, что мальтодекстрин может нарушать здоровье кишечника.

Помимо этого, эксперты назвали добавки, которые кажутся страшными, но на самом деле безопасны:

- Гуаровая камедь. - Целлюлоза. - Аскорбиновая кислота.