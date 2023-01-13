Какие пищевые добавки следует избегать

Какие пищевые добавки следует избегатьПо мнению диетологов
Эксперты назвали пищевые добавки, которые следует избегать. Также были озвучены вещества, которые не должны вызывать опасений.
Фото: Unsplash
Со ссылкой на экспертов издание Eat this, not that! перечислило сначала пищевые добавки, которые вызывают у них сомнения:
- Красный краситель E 129.
Некоторые исследования подтверждают, что может существовать связь между красным красителем и гиперактивностью и агрессией у детей. Однако необходимы дополнительные доказательства.
- Нитраты и нитриты.
Диетологи рекомендуют избегать нитратов и нитритов, содержащихся в упакованном мясе, таком как бекон.
- Мальтодекстрин.
Есть некоторые свидетельства того, что мальтодекстрин может нарушать здоровье кишечника.
Помимо этого, эксперты назвали добавки, которые кажутся страшными, но на самом деле безопасны:
- Гуаровая камедь. - Целлюлоза. - Аскорбиновая кислота.