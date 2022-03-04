Какие побочные эффекты могут вызвать препараты для снижения холестерина

Клиника Майо советует обратиться за медицинской помощью, если у вас появилась крапивница, зуд или кожная сыпь при приеме этих лекарств. Опухоли, похожие на крапивницу, могут появляться на лице, веках, губах, горле, руках, ногах и ступнях.

Кроме того, любые "волдыри, шелушение или разрыхление кожи" также должны быть осмотрены медицинским работником, считают специалисты клиники.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рассказала, что существует множество статинов, которые вам могут назначить, поэтому, если вы испытываете тревожные побочные эффекты на коже, поговорите со своим врачом, и он вам пропишет другое.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.