Какие повседневные привычки "убивают" вашу спину

Физиотерапевт Сэмми Марго говорит, что стресс может быть причиной боли в спине. Это может быть эмоциональный или физический стресс, и, по ее словам, необходимо убедиться, что вы достаточно отдыхаете. Она рекомендует легкие или умеренные физические упражнения, поскольку это известное средство для снятия стресса.

Холли Грант, инструктор по пилатесу, говорит, что боли в пояснице, в частности, могут быть вызваны слабыми мышцами торса. Она говорит, что растяжка - это эффективный способ уменьшить боль в пояснице, которая может быть вызвана зажатыми бедрами из-за сидячего образа жизни. По ее словам, вы должны стараться уделять подвижности не менее 5-10 минут каждый день.

Доктор Нил Ананд, профессор ортопедической хирургии в Cedars-Sinai Spine Center в Лос-Анджелесе, говорит, что вам следует искать подушку, которая поддерживает вашу шею параллельно матрасу и адаптируется к вашему конкретному положению во сне. Если у вас более жесткий матрас, вам следует использовать более толстую подушку, так как в этом случае плечо будет меньше прогибаться.

Плохая осанка может привести к хроническим болям в спине, а постоянное выгибание шеи в сочетании с неправильной позой, в которой вы сидите, может стать причиной проблем. Натаниэль Мелендес, физиолог в Национальном тренировочном центре Orlando Health, говорит, что люди не осознают, какой стресс испытывает тело, когда оно неправильно расположено.

Если вы чувствуете, что сутулитесь на диване и ходите со сгорбленными плечами, то, скорее всего, у вас плохая осанка. Врач Фебин Мелепура говорит, что плохая осанка - один из главных виновников болей в спине.

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