Какие привычки могут привести к развитию диабета

Ну, самое очевидное – заменить регулярное употребление газировок, подслащенных молочных напитков, фруктовых соков, а также чая и кофе с сахаром на что-то, что поможет “избавиться” от лишнего сахара в организме, то есть уменьшить частоту его употребления.

Врачи предупреждают, что диабет может вызвать нарушения сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.