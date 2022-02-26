Какие привычки могут привести к развитию диабета

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Какие привычки могут привести к развитию диабетаИ как снизить уровень сахара
Сейчас конечно не сезон жары, но частое употребление подслащенных сахаром напитков повышает риск развития диабета второго типа, заявили ученые из Кембриджского университета, рассказав, как можно его снизить.
Ну, самое очевидное – заменить регулярное употребление газировок, подслащенных молочных напитков, фруктовых соков, а также чая и кофе с сахаром на что-то, что поможет “избавиться” от лишнего сахара в организме, то есть уменьшить частоту его употребления.
Врачи предупреждают, что диабет может вызвать нарушения сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.
Замена одной порции сладкого напитка в день может снизить риск развития заболевания на 14-25 процентов. Допустимыми и безопасными альтернативами могут быть вода и несладкий чай или кофе
Ученые из Кембриджского университета
Источник: Медик Форум