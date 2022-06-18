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Какие привычки повышают риск рака кожи

Лучше отказаться от них
Некоторые привычки повышают риск развития рака кожи. Издание Eat this, not that перечислило их.
Какие привычки повышают риск рака кожи
  1. Проводить время на солнце без солнцезащитного крема.

Это, пожалуй, главное, от чего стоит отказаться. УФ-излучение является основной причиной рака кожи.

  1. Использовать солярии или солнечные лампы.

Всего один сеанс в солярии может увеличить риск развития меланомы на 20%.

  1. Не носить достаточно одежды, чтобы защитить кожу от солнечных лучей.

Носите одежду, закрывающую руки и ноги, а также шляпу с широкими полями, чтобы затенять лицо, шею и уши.

  1. Небрежно относиться к использованию солнцезащитного крема.

Рекомендуется использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше. Каждые два часа нужно наносить большое количество солнцезащитного крема, и даже чаще, если вы потеете или плаваете.

  1. Быть на солнце в пиковые часы с 10:00 до 16:00.

  2. Обгорать.

  3. Не обследовать кожу у врача регулярно.

  4. Курить.

  5. Подвергаться воздействию определённых химических веществ.

Некоторые химические вещества, такие как мышьяк и каменноугольная смола, могут увеличить риск развития рака кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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