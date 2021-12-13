Какие привычки приводят к болезням печени

Мнение исследователей на русском языке приводит «РИА Новости». Первая пагубная привычка — это пристрастие к алкоголю. Употребление спиртного заставляет печень перенапрягаться. В самом тяжёлом случае может развиться цирроз.

Также для печени вредны химические вещества, попадающие в организм со вдыханием аэрозолей. Эксперты посоветовали использовать такие продукты в хорошо проветриваемом помещении и надевать маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов.

Третья пагубная привычка — нелюбовь к спорту. Физические нагрузки помогают снять напряжение с печени. Достаточно полчаса активности в день.

Четвёртая привычка — не мыть или плохо мыть фрукты и овощи. Также плохо забывать проходить скрининг на гепатит C раз в год. Вред для печени могут принести недостаточно чистые инструменты для тату или пирсинга. И наконец печень страдает от неправильного питания. Наименее полезна для неё жирная, жареная и солёная еда.

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