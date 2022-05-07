Какие признаки рака яичников наиболее распространены

Как утверждает издание со ссылкой на врачей, к предупреждающим признакам, на которые следует обратить внимание, относятся постоянное вздутие живота, чувство полноты, потеря аппетита или боли в животе, возникающие более 12 раз в месяц.

The Eve Appeal, другая благотворительная организация по борьбе с раком, предупредила, что признаки рака яичников могут быть похожи на симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Помимо этого в качестве признаков рака яичников выделяют необъяснимые изменения в привычках кишечника, трудности с приемом пищи, чувство быстрого насыщения или тошнота, регулярные позывы к мочеиспусканию.

Если в течение трех недель и более вы обнаруживаете у себя эти симптомы, проконсультируйтесь с врачом.

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