Какие признаки указывают на проблемы с венами

Если что-то беспокоит, следует обратиться к врачу, а не заниматься самодиагностикой

Обращая внимание на внешний вид вен, вы сможете выявить проблемы на ранней стадии и обратиться за лечением, прежде чем всё станет серьёзнее. Издание Eat this, not that перечислило возможные признаки того, что что-то с венами не в порядке.