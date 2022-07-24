Какие признаки указывают на проблемы с венами

Вены стали не такими заметными как раньше.

Это может случиться из-за обезвоживания или потери крови. Оценивая состояние вен, нужно отталкиваться от собственной нормы.

Вены стали толще и набухли.

Это может свидетельствовать о варикозном расширении вен, которое способно привести к другим осложнениям со здоровьем.

Пульсация вен.

Боль в ногах, особенно когда она сопровождается пульсацией вен, может указывать на серьёзное состояние здоровья.

Спонтанное кровотечение из вен.

Иногда оно может быть результатом травмы, а иногда — рака. По этой причине важно обратиться к врачу при таком симптоме.

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