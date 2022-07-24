Какие признаки указывают на проблемы с венами

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Какие признаки указывают на проблемы с венамиЕсли что-то беспокоит, следует обратиться к врачу, а не заниматься самодиагностикой
Обращая внимание на внешний вид вен, вы сможете выявить проблемы на ранней стадии и обратиться за лечением, прежде чем всё станет серьёзнее. Издание Eat this, not that перечислило возможные признаки того, что что-то с венами не в порядке.
- Вены стали не такими заметными как раньше.
Это может случиться из-за обезвоживания или потери крови. Оценивая состояние вен, нужно отталкиваться от собственной нормы.
- Вены стали толще и набухли.
Это может свидетельствовать о варикозном расширении вен, которое способно привести к другим осложнениям со здоровьем.
- Пульсация вен.
Боль в ногах, особенно когда она сопровождается пульсацией вен, может указывать на серьёзное состояние здоровья.
- Спонтанное кровотечение из вен.
Иногда оно может быть результатом травмы, а иногда — рака. По этой причине важно обратиться к врачу при таком симптоме.
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