Какие проблемы с зубами возникают при сахарном диабете

Какие проблемы с зубами возникают при сахарном диабетеОни также являются характерными признаками болезни
С каждым годом число заболевших сахарным диабетом растёт. Обычно признаки данного заболевания заметны на руках и ногах, однако и по состоянию полости рта можно определить наличие серьёзных нарушений.
Так, согласно данным исследования, опубликованного в Journal of the American Dental Association, у американцев с диабетом часто выпадают зубы. Было отмечено, что у 28 процентов пациентов с диабетом выпадают все зубы. Связано это с повышенным уровнем глюкозы в крови, что препятствует поступлению различных питательных веществ к тканям дёсен и осложняет избавление от посторонних частиц. В итоге через какое-то время возникает пародонтит.
Кроме того, специалисты Mayo Clinic подчёркивают, что чем выше уровень сахара в крови, тем выше вероятность развития пародонтита и кариеса. Самый ранний признак пародонтита - это припухшие и кровоточащие дёсны.