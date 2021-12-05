Какие проблемы с зубами возникают при сахарном диабете

С каждым годом число заболевших сахарным диабетом растёт. Обычно признаки данного заболевания заметны на руках и ногах, однако и по состоянию полости рта можно определить наличие серьёзных нарушений.

Так, согласно данным исследования, опубликованного в Journal of the American Dental Association, у американцев с диабетом часто выпадают зубы. Было отмечено, что у 28 процентов пациентов с диабетом выпадают все зубы. Связано это с повышенным уровнем глюкозы в крови, что препятствует поступлению различных питательных веществ к тканям дёсен и осложняет избавление от посторонних частиц. В итоге через какое-то время возникает пародонтит.