Какие проблемы со здоровьем ждут вейперов в будущем

«Основываясь на имеющихся исследованиях, можно сказать, что развиваться хронические поражения организма будут быстрее и агрессивнее, чем при курении. Да, в паре от вейпа нет, например, смол, но там масса иных веществ, способных навредить организму. В конечном итоге вейпинг, как и курение, приводит к атеросклерозу, внутрисосудистому воспалению, тромбозам и развитию опосредованных этими состояниями заболеваний, включая инфаркты и инсульты. В отдельных случаях для этого хватает и пяти лет, но обычно требуется всё же больше времени», — рассказала специалист.

Есть также исследования, связывающие вейпинг с повышением риска развития рака и импотенции.