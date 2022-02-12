Какие продукты более тесно связаны с раком желудка

Продукты, которые были обработаны и лишены питательной ценности, известны как рафинированные продукты. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition and Cancer, выявило "прямую связь" между рафинированными зерновыми и раком желудка.

К рафинированным продуктам относятся торты, десерты, белый хлеб, макароны, кексы, сладкое или соленое печенье, рафинированные зерновые хлопья для завтрака, белый рис, блины, вафли и пицца.

В данном исследовании изучалась роль широкого спектра продуктов питания и напитков на риск развития рака желудка. Ученые проанализировали данные исследования типа “случай-контроль”, проведенного в Италии в период с 1997 по 2007 год, в котором приняли участие 230 человек с подтвержденным раком желудка и 547 человек контрольной группы, госпитализированных по поводу острых неопластических заболеваний.

Исследователи отметили, что "прямая связь" с риском развития рака желудка наблюдалась в отношении зерновых, и наоборот, обратные тенденции в риске наблюдались при потреблении овощей и фруктов.

Исследователи сделали вывод, что результаты этого исследования подтверждают защитную роль овощей и фруктов против рака желудка и свидетельствуют о пагубном влиянии рафинированных зерновых на это новообразование.

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