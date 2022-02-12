Какие продукты эффективно снижают уровень холестерина

Доктор Кэтрин Бэсфорд из компании Asda Online Doctor by ZAVA рассказала Express, что многие продукты содержат насыщенные и ненасыщенные жиры, поэтому ваш рацион может оказать огромное влияние на уровень холестерина.

По словам доктора Бэсфорд, горсть тыквенных семечек в составе вашего ежедневного рациона может значительно снизить уровень холестерина, дело в том, что семена тыквы содержат соединение под названием фитостерол, которое очень эффективно снижает уровень холестерина ЛПНП. Растительные стеролы, содержащиеся в тыквенных семечках, работают вместе с жирными кислотами омега-3, чтобы улучшить общий уровень холестерина.

Врач также советует обратить внимание на ягоды, потому что они богаты полифенолами - растительными соединениями с доказанной пользой для сердца. И, по словам эксперта, именно это соединение помогает снизить риск инсульта, улучшить резистентность к инсулину и системное воспаление, а также снизить кровяное давление и повысить уровень “хорошего” холестерина.

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