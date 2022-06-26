Какие продукты хуже всего для вашего метаболизма

Сегодня в 14:14
1 мин.
Какие продукты хуже всего для вашего метаболизмаИ какие — лучше
Наверняка у вас есть друзья, которые могут есть всё, что хотят, и не полнеют. Скорее всего, это потому, что у них выше базальная скорость обмена веществ (BMR). Этот показатель в значительной степени постоянен, но вы можете временно влиять на него пищей.
Дело в том, что некоторые продукты требуют больше калорий для превращения в энергию, чем другие. Например, к первой категории относятся продукты с высоким содержанием белка. Для их переваривания организму требуется больше усилий. В то же время есть продукты, которые действуют наоборот. Они состоят из простых сахаров без клетчатки. Это, например, белый хлеб.
Таким образом, лучшие продукты для ускорения метаболизма — это те, которые дольше перевариваются и дают вам ощущение сытости. А вот худшие продукты для вашего метаболизма — это те, которые быстро превращаются в глюкозу.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.