Какие продукты хуже всего для вашего метаболизма

Дело в том, что некоторые продукты требуют больше калорий для превращения в энергию, чем другие. Например, к первой категории относятся продукты с высоким содержанием белка. Для их переваривания организму требуется больше усилий. В то же время есть продукты, которые действуют наоборот. Они состоят из простых сахаров без клетчатки. Это, например, белый хлеб.

Таким образом, лучшие продукты для ускорения метаболизма — это те, которые дольше перевариваются и дают вам ощущение сытости. А вот худшие продукты для вашего метаболизма — это те, которые быстро превращаются в глюкозу.

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