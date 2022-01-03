Какие продукты лучше всего есть в новогодние праздники и как не набрать лишние килограммы в это время

Если же всё-таки в праздники удалось съесть довольно много, нужно ли как-то от этого избавляться? По мнению психологов, даже перед началом праздников, когда только садитесь за стол, нельзя себя в чём-то ограничивать и внушать себе, что за всё это позже придётся платить. Это вызовет стресс, а впоследствии - возможность переедания из-за попытки «заесть» всё. Кроме того, из-за стресса могут начаться проблемы с пищеварительной системой, боли в желудке.

В целом необходимо не ограничивать себя, а прислушиваться к своим потребностям, к своему телу. После праздников в спортзале также важно обращать внимание не на сбрасывании веса, а на эмоциях от физических нагрузок, общения с людьми.

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