Какие продукты могут привести к слепоте

В недавнем интервью Express Daily она подчеркнула опасность, которую представляют определенные продукты. Коупленд сказала: ”Чрезмерное количество сильно подслащенных продуктов и рафинированных углеводов может привести к потере зрения”.

По ее словам, одни из самых вредных рафинированных углеводов включают белый хлеб и макароны, а также сильно подслащенные продукты, такие как кетчуп и газированные напитки – эти продукты быстро перевариваются, что приводит к повышению уровня сахара в крови, объяснила Коупленд. “Такое повышение сахара в крови может привести к развитию ВМД, когда повреждается сетчатка глаза”.

При этом слишком частые скачки сахара в крови могут вызвать диабет второго типа. У больных диабетом может развиться диабетическая ретинопатия, которая может вызвать проблемы с глазами.

По словам офтальмолога, другие типичные составляющие западной диеты, которые могут повредить глаза, включают обработанное мясо, такое как сосиски, бекон, ветчина и деликатесы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.