Какие продукты навредят вашей щитовидной железе

Кроме того, вы должны избегать переработанной пищи (в ней много жира, сахара, веществ, способных вызвать аллергию), капусты, капусты кале, цветной капусты, радиккио, брюссельской капусты, пекинской капусты, шпината, мангольда, редиса, репы, кедровых орехов, арахиса, просо, клубники, груш, персиков и соевых бобов.

Принесут пользу щитовидной железе также продукты, содержащие большое количество цинка, железа, меди, витаминов группы B, антиоксидантов, витамина D. Ещё в рацион нужно добавить водоросли, морскую рыбу, цельнозерновые, бразильский орех.

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