Какие продукты не стоит есть, если болит горло

20:21, 03 декабря 2022
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Какие продукты не стоит есть, если болит горлоНет, речь не о мороженом
Издание Eat this, not that! перечислило шесть продуктов, которых следует избегать при плохом самочувствии и боли в горле.
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1. Хрустящие закуски.
Чипсы и крекеры могут казаться острыми при проглатывании и вызывать сильную боль и раздражение.
2. Цитрусы.
Кислотность апельсинов, лимонов и лаймов может усиливать першение в горле.
3. Кислые продукты.
Даже кислый томатный соус может иметь схожий эффект.
4. Острая пища.
Эти продукты могут раздражать воспалённую область горла.
5. Твёрдые сырые овощи.
Морковь и сельдерей, безусловно, полезны для здоровья, но их жёсткость может доставлять неудобства.
6. Панированные и жареные продукты.
Тоже могут раздражать горло.