Какие продукты не стоит есть с алкоголем

По словам, гастроэнтеролога, диетолога медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Марии Дюжевой, алкоголь повышает аппетит. При употреблении спиртного секрет в протоках поджелудочной железы становится более густым. А вот жирная пища требует большего количества ферментов поджелудочной железы. если есть жирное с алкоголем, орган может не справиться с нагрузкой.

Также диетолог напомнила, что спиртное содержит дополнительные калории, замедляет метаболизм и задерживает воду.