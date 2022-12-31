Какие продукты не стоит есть с алкоголем

18:31, 31 декабря 2022
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Какие продукты не стоит есть с алкоголемМожет поплохеть
Гастроэнтеролог рассказала, что некоторые продукты в сочетании с алкоголем могут вызвать отравление. Следует тщательнее подходить к планированию ужина.
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По словам, гастроэнтеролога, диетолога медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Марии Дюжевой, алкоголь повышает аппетит. При употреблении спиртного секрет в протоках поджелудочной железы становится более густым. А вот жирная пища требует большего количества ферментов поджелудочной железы. если есть жирное с алкоголем, орган может не справиться с нагрузкой.
Также диетолог напомнила, что спиртное содержит дополнительные калории, замедляет метаболизм и задерживает воду.