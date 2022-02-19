Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Перевод материала публикует «РИА Новости». Авторы пишут, что в холодильник не нужно класть приправы и специи. Например бадьян и перец при хранении в холодильнике начинают отсыревать. Из-за этого в них вырабатываются афлатоксины, которые могут вызвать заболевания печени.

Не стоит хранить в холодильнике и тропические фрукты. Бананы, личи и др. не сохраняют там свежесть, а в низкотемпературной среде во фруктах будут размножаться бактерии.

Лапшу тоже не нужно класть в холодильник. Приготовленная самостоятельно лапша может храниться максимум в течение двух-трёх дней. И дольше её держать, в том числе в холодильнике, не стоит.

Упоминаются также солёные овощи и лекарственные растения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом