Какие продукты нельзя хранить в холодильнике, иначе они станут ядом

Если купите помидоры и зелёный перец, то их тоже лучше не класть в холодильник. Помидоры могут в таких условиях могут начать гнить, а перец будет портиться изнутри.

Бананы в холодильнике тоже станут быстро портиться. В них появляется много воды, а это разрушает питательные вещества, которыми они наполнены. Фрукты также начинают вырабатывать ядовитые вещества.

Наконец, на ветчине при её хранении в холодильнике образуются бактерии. Это может плохо сказаться на вашем здоровье.

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