Какие продукты нужно есть женщинам, чтобы прожить не только дольше, но и здоровее

К продуктам с высоким содержанием каротиноидов относятся ямс, капуста, шпинат, арбуз, болгарский перец, помидоры, апельсины и морковь.

Пищевые каротиноиды являются антиоксидантами для человека. Было показано, что два специфических каротиноида, лютеин и зеаксантин благоприятно влияют на состояние центральной нервной системы. Лучше всего получать эти вещества из пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.