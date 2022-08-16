Какие продукты нужно есть женщинам, чтобы прожить не только дольше, но и здоровее

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Какие продукты нужно есть женщинам, чтобы прожить не только дольше, но и здоровееВыбор большой
Средняя продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин. Однако важно жить не только долго, но и с как можно меньшим количеством болезней. Новое исследование учёных из Университета Джорджии предполагает, что женское здоровье можно улучшить с помощью диеты с высоким содержанием каротиноидов.
К продуктам с высоким содержанием каротиноидов относятся ямс, капуста, шпинат, арбуз, болгарский перец, помидоры, апельсины и морковь.
Пищевые каротиноиды являются антиоксидантами для человека. Было показано, что два специфических каротиноида, лютеин и зеаксантин благоприятно влияют на состояние центральной нервной системы. Лучше всего получать эти вещества из пищи.
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