Какие продукты опасно есть при ожирении печени

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Какие продукты опасно есть при ожирении печениИх перечисляет британское издание Daily Express
Ожирение печени возникает по разным причинам. Иногда из-за алкоголя, а иногда - из-за неправильного питания. Однако важно знать, какие продукты нельзя употреблять, если у вас обнаружили это заболевание. О них - в статье.
Как утверждает министерство здравоохранения, обычно ожирение печени возникает у людей с лишним весом либо ожирением. Одним из первых шагов в лечении поэтому должно стать снижение веса. Это можно сделать при помощи правильного питания, физической активности.
Вместе с тем есть продукты, которых нужно избегать при таком диагнозе.
- Продукты, содержащие много сахара. Например, печенье, пирожные, конфеты и т.п.
- Продукты, в которых содержится много соли. Это, к примеру, мясо, рыба, птица (солёные, вяленые, копчёные, консервированные), готовые замороженные обеды, замороженное мясо в панировке, консервированные бобы, солёные орехи.
- Продукты с рафинированными углеводами. К ним можно отнести белый рис, белый хлеб, выпечку, хлопья (сухие завтраки), газировку.
- Алкогольные напитки.
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Источник: ИноСМИ