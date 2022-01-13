Какие продукты опасно есть при ожирении печени

Как утверждает министерство здравоохранения, обычно ожирение печени возникает у людей с лишним весом либо ожирением. Одним из первых шагов в лечении поэтому должно стать снижение веса. Это можно сделать при помощи правильного питания, физической активности.

Вместе с тем есть продукты, которых нужно избегать при таком диагнозе.

Продукты, содержащие много сахара. Например, печенье, пирожные, конфеты и т.п.