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Какие продукты полезны для фигуры по утрам

И для здоровья в целом
Завтрак – чуть ли не самый важный момент приема пищи за весь день. Так, диетолог Анжелика Дюваль назвала наиболее полезные продукты, которые лучше употреблять утром.
Какие продукты полезны для фигуры по утрам

Как заявила эксперт, завтрак должен включать сложные углеводы. Людям, которые следят за фигурой и здоровьем, она посоветовала пить смузи из овощей, фруктов или ягод на растительном молоке, есть каши, злаки или крупы.

Это лучшая пища для первой половины дня, так как потом у нас есть все возможности преобразовать полученную энергию в физическую активность. Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса

Анжелика Дюваль
Диетолог

К тому же с утра лучше всего выпить свежезаваренный чай вместо кофе, рассказала Дюваль. Все дело в том, что он обладает тонизирующим эффектом. А кофе достаточно вреден, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подытожила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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