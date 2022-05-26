Какие продукты полезны для фигуры по утрам

К тому же с утра лучше всего выпить свежезаваренный чай вместо кофе, рассказала Дюваль. Все дело в том, что он обладает тонизирующим эффектом. А кофе достаточно вреден, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подытожила эксперт.

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