Какие продукты полезны для фигуры по утрам

Какие продукты полезны для фигуры по утрамИ для здоровья в целом
Как заявила эксперт, завтрак должен включать сложные углеводы. Людям, которые следят за фигурой и здоровьем, она посоветовала пить смузи из овощей, фруктов или ягод на растительном молоке, есть каши, злаки или крупы.
Это лучшая пища для первой половины дня, так как потом у нас есть все возможности преобразовать полученную энергию в физическую активность. Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса
К тому же с утра лучше всего выпить свежезаваренный чай вместо кофе, рассказала Дюваль. Все дело в том, что он обладает тонизирующим эффектом. А кофе достаточно вреден, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подытожила эксперт.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.