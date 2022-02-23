Какие продукты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

По словам диетологов, для этого вам стоит добавить в свой рацион больше фруктов и овощей, особенно она выделила зелень. К тому же, лучше есть эти продукты цельными или в салате, не пытаясь делать из них сок.

Персик врачи назвали одним из самых богатых питательными веществами продуктов для сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, они советуют добавить в рацион цельнозерновые макароны и хлеб. Потому что они способны помочь снизить риск инсульта, метаболического синдрома и ишемической болезни сердца.

Если вам нужно заменить белки животного происхождения, то для этого отлично подойдут фасоль, чечевица, нут. Так как они богаты клетчаткой и белком растительного происхождения.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний подходит и жирная рыба. “Рыба полезна, в основном, из-за содержания омеги-3 и потому, что служит здоровой заменой красного мяса”, — отметили эксперты.

Диетологи не советуют пренебрегать “молочкой”. По их словам, необходимо есть нежирные или обезжиренные йогурты.

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