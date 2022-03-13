Какие продукты помогают восстановить здоровый сон

Какие продукты помогают восстановить здоровый сонОтвечают эксперты
По словам представителей британской Национальной службы здравоохранения, в большинстве случаев проблемы со сном уходят сами по себе в течение месяца. Но бывает и так, что человек сталкивается с такими проблемами на протяжении всей жизни. Однако есть продукты, помогающие наладить сон.
Как подчёркивают эксперты из фонда «Пища для мозга», магний - это натуральный релаксант. Другими словами, это средство, которое помогает расслабиться. Содержится данное вещество в тыквенных семечках, зелёных листовых овощах. Причём в перечисленных продуктах его особенно много.
Также увеличить количество магния в организме можно с помощью белокочанной, кудрявой капусты, шпината, свежей зелени.
Вместе с тем специалисты отмечают, что магний может снизить давление.
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