Какие продукты помогут согреться и спастись от зимней хандры

По словам диетолога, в такую погоду нужно дать организму «хороший энергетический потенциал». Восполнить энергию поможет мясо. Оно «содержит большое количество белка и жиров», являются источником железа, особенно много его в говядине.

Также диетолог посоветовал есть хурму и миндаль. В них много витаминов и минералов. Арзамасцев также утверждает, что для здоровья кожи будут полезны яичный желток и грецкий орех. А вот какао и хороший тёмный шоколад помогут получить заряд бодрости и поднять настроение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.