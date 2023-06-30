Какие продукты помогут справиться с резкой сменой часовых поясов

На рейсах из Лондона и Нью-Йорка в Сидней Qantas тестирует на добровольцах график сна, различные варианты освещения, меню и время приёма пищи. Это важно, чтобы выровнять биологические часы пассажиров. Также специалисты компании попытались стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофана, чтобы помочь путешественникам легче заснуть.

В итоге были определены продукты, способствующие более лёгкому перенесению джетлага, — шоколад и перец чили. Поэтому специалисты рекомендуют во время перелёта есть шоколад.

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