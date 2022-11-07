Какие продукты повышают риск преждевременной смерти

Сообщается, что около 57 тысяч преждевременных смертей людей в Бразилии в 2019 году были связаны с потреблением продуктов с высокой степенью обработки. Учёные говорят, что такая еда может повысить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Именно эти заболевания — один из основных факторов преждевременной смерти.

Учёные пояснили, что продукты с высокой степенью обработки содержат больше искусственных добавок. В частности, речь идёт о лапше быстрого приготовления, хот-догах, хлебе, тортах, ветчине, замороженной пицце, печенье.

Исследователи также подсчитали, что если бы все взрослые жители Бразилии сократили потребление ультраобработанных продуктов, в стране могло бы быть примерно на 20 тысяч меньше преждевременных смертей в год.