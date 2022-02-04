Какие продукты повысят ваше настроение в любое время года

Фитнес и здоровье
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Какие продукты повысят ваше настроение в любое время годаНайти которые не так уж и сложно
Погода сейчас не самая лучшая: слякоть, грязь, мало солнца, холод. В такое время вся тяжелее и тяжелее поддерживать хорошее настроение. К счастью, к вам на помощь пришла врач-диетолог Елена Соломатина, которая рассказала о продуктах, благодаря которым вы начнете чувствовать себя намного лучше.
По ее словам, для начала стоит проверить нехватку витамина D в организме, который действует подобно антидепрессанту, поделилась Соломатина. А его дефицит особенно распространен в холодные времена года, когда солнечного света поступает намного меньше. Однако получить его можно и из еды, например из жирной рыбы или печени трески.
Диетолог также советует есть больше семечек, орешков, а также зеленых листовых овощей, потому что все это является источником полезного магния.
А если употреблять мало продуктов, в составе которых есть витамин В, то хандра точно не оставит вас в стороне. Овсянка, томаты, вешенки и индейка также могут помочь вам поднять настроение.
Источник: Лента.ру