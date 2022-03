Какие продукты приводят к накоплению жира на животе

Помните об этих распространенных продуктах, которые могут тайно приводить к увеличению веса в области живота, предупреждают врачи издания Eat This! Not That!.

Они отмечают, что чрезмерное употребление сыра со временем может способствовать увеличению объема вашего живота. Большинство видов сыра являются высококалорийными и содержат большое количество жира, поэтому его стоит употреблять лишь как дополнение к блюду, но не как основной ингредиент, если вы хотите избавиться от жира на животе.

Было установлено, что колбасные изделия не только приводят к повышенному риску сердечных заболеваний, но и к потенциальному увеличению массы тела. Многие виды колбас обработаны и содержат большое количество натрия и насыщенных жиров. Эти дополнительные калории и натрий могут быстро способствовать набору лишнего веса.

Мороженое - это еще один продукт, который может способствовать накоплению жира на животе, потому что в нем много сахара и насыщенных жиров, оба из которых содержат много калорий, и его очень легко переесть, заявляют врачи.