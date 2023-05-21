Какие продукты рекомендуют врачи для снижения высокого давления

Высокое кровяное давление может негативно сказаться на здоровье сердца, поскольку снижает эластичность артерий и затрудняет приток крови и кислорода к сердцу, повышая риск сердечных заболеваний. Льняные семена богаты белком, клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и калием, который помогает противостоять негативному воздействию натрия в рационе.

Содержание клетчатки в семенах льна также способствует поддержанию здоровья кровеносных сосудов. Добавление всего одной столовой ложки льняных семян в ежедневный рацион питания может изменить ситуацию, обеспечив организм необходимыми питательными веществами и потенциально снизив уровень артериального давления.

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