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Какие продукты сделают кожу более чистой

Мнение диетологов
Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии важно не только ухаживать за ней извне, но и правильно питаться. Недавнее исследование показало, что диеты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, обработанных пищевых продуктов и добавленного сахара могут ускорить процесс старения кожи. В связи с этим издание Eat this, not that составило список продуктов, которые наоборот способствуют чистой коже.
Какие продукты сделают кожу более чистой
  1. Авокадо.

Авокадо содержат витамин Е и мононенасыщенные жиры, которые поддерживают низкий уровень холестерина в организме. В результате кожа защищена от повреждений, а процессы её старения замедляются.

  1. Яйца.

В них много белка для восстановления и укрепления кожи, а также есть лютеин, который повышает эластичность и увлажнённость.

  1. Орехи.

Орехи богаты полезными жирами и селеном, минералом, который помогает очистить кожу и уменьшить появление прыщей.

  1. Листовая зелень.

Листовая зелень способствуют здоровью кишечника за счёт увеличения количества полезных бактерий. А состояние кишечника связано с состоянием кожи.

  1. Куркума.

Куркуму можно добавлять в блюда, смузи и другие напитки, чтобы уменьшить воспаление и обеспечить вашу кожу питательными веществами.

  1. Апельсины.

Витамин С тоже способствует более чистой коже.

  1. Клубника.

Она тоже богата витамином C и питательными веществами.

  1. Сок сельдерея.

Утверждается, что сок сельдерея обладает противовоспалительным действием, богат антиоксидантами, минералами, ферментами и фитонутриентами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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