Какие продукты сделают кожу более чистой

Авокадо.

Авокадо содержат витамин Е и мононенасыщенные жиры, которые поддерживают низкий уровень холестерина в организме. В результате кожа защищена от повреждений, а процессы её старения замедляются.

Яйца.

В них много белка для восстановления и укрепления кожи, а также есть лютеин, который повышает эластичность и увлажнённость.

Орехи.

Орехи богаты полезными жирами и селеном, минералом, который помогает очистить кожу и уменьшить появление прыщей.

Листовая зелень.

Листовая зелень способствуют здоровью кишечника за счёт увеличения количества полезных бактерий. А состояние кишечника связано с состоянием кожи.

Куркума.

Куркуму можно добавлять в блюда, смузи и другие напитки, чтобы уменьшить воспаление и обеспечить вашу кожу питательными веществами.

Апельсины.

Витамин С тоже способствует более чистой коже.

Клубника.

Она тоже богата витамином C и питательными веществами.

Сок сельдерея.

Утверждается, что сок сельдерея обладает противовоспалительным действием, богат антиоксидантами, минералами, ферментами и фитонутриентами.

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