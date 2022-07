Какие продукты сделают кожу более чистой

Мнение диетологов

Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии важно не только ухаживать за ней извне, но и правильно питаться. Недавнее исследование показало, что диеты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, обработанных пищевых продуктов и добавленного сахара могут ускорить процесс старения кожи. В связи с этим издание Eat this, not that составило список продуктов, которые наоборот способствуют чистой коже.