Какие продукты сделают кожу более чистой

Какие продукты сделают кожу более чистойМнение диетологов
- Авокадо.
Авокадо содержат витамин Е и мононенасыщенные жиры, которые поддерживают низкий уровень холестерина в организме. В результате кожа защищена от повреждений, а процессы её старения замедляются.
- Яйца.
В них много белка для восстановления и укрепления кожи, а также есть лютеин, который повышает эластичность и увлажнённость.
- Орехи.
Орехи богаты полезными жирами и селеном, минералом, который помогает очистить кожу и уменьшить появление прыщей.
- Листовая зелень.
Листовая зелень способствуют здоровью кишечника за счёт увеличения количества полезных бактерий. А состояние кишечника связано с состоянием кожи.
- Куркума.
Куркуму можно добавлять в блюда, смузи и другие напитки, чтобы уменьшить воспаление и обеспечить вашу кожу питательными веществами.
- Апельсины.
Витамин С тоже способствует более чистой коже.
- Клубника.
Она тоже богата витамином C и питательными веществами.
- Сок сельдерея.
Утверждается, что сок сельдерея обладает противовоспалительным действием, богат антиоксидантами, минералами, ферментами и фитонутриентами.
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