Какие продукты, содержащие клетчатку, на самом деле вредят организму

Фитнес и здоровье
Сегодня в 22:13
2 мин.
Какие продукты, содержащие клетчатку, на самом деле вредят организмуИ мешают похудеть
Некоторые продукты, богатые клетчаткой, негативно влияют на здоровье. Особенно если человек при этом пытается сбросить вес. Подробнее об этом - в материале издания Al Arabiya.
Среди продуктов, содержащих клетчатку в больших количествах, есть и те, что негативно влияют на организм. И это несмотря на ряд положительных эффектов вроде улучшения пищеварения, поддержания необходимого уровня энергии. Всего подобных продуктов 11.
- Хлебобулочные изделия с добавлением клетчатки. На самом деле добавление клетчатки вовсе не делает такие изделия полезнее аналогов без этого вещества.
- Каша быстрого приготовления. Зачастую она содержит соль, сахар, искусственные красители. Диетолог Лиза Хайм подчёркивает, что такую кашу ни в коем случае нельзя есть, если у вас сахарный диабет: она способствует быстрому увеличению уровня сахара в крови.
- Чёрный хлеб. Диетолог Тасним Бхатия советует заменить его свежими фруктами и овощами: пользы от них будет точно больше.
- Творог. Из-за добавления клетчатки увеличивается калорийность этого продукта. Поэтому лучше выбирать обычный творог - без клетчатки и искусственных добавок.
- Фруктовый сок, богатый клетчаткой. При похудении эффективнее будет, по словам диетолога Александры Миллер, вместо такого сока пить простую чистую воду с добавлением фруктов, овощей, трав.
- Сухофрукты. Они действительно полезны, но содержат много сахара. Лучше вместо сухофруктов включить в рацион свежие фрукты: они насытят на более длительный срок и при этом даже при потреблении в больших количествах не повлияют на вес.
- Крем-суп со сливками. Сливки добавляют к блюду более 300 калорий. Вместо подобного бульона лучше съесть овощной бульон или же овощной суп-пюре.
- Попкорн. При похудении от этого продукта нужно отказаться. Как утверждает диетолог Лиза Хайм, в нём содержится множество калорий и насыщенных жирок.
- Цельнозерновой хлеб. Как и любой хлеб, он богат углеводами, содержит много калорий и мало белка, витаминов, минералов. А ещё зачастую на кусок хлеба часто намазывают масло, джем или другие сладкие или жирные продукты.
- Злаки. Необходимо внимательно читать состав подобных продуктов перед покупкой. Иногда бывает так, что они содержат сахар, консерванты и т.п.
- Макароны. При выборе нужно обращать внимание на надпись «цельнозерновые»: тогда вы точно не наберёте вес от небольшой порции. А вот без этой надписи макароны не принесут пользу.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ