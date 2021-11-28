Какие продукты, содержащие клетчатку, на самом деле вредят организму

Среди продуктов, содержащих клетчатку в больших количествах, есть и те, что негативно влияют на организм. И это несмотря на ряд положительных эффектов вроде улучшения пищеварения, поддержания необходимого уровня энергии. Всего подобных продуктов 11.

Хлебобулочные изделия с добавлением клетчатки. На самом деле добавление клетчатки вовсе не делает такие изделия полезнее аналогов без этого вещества.

Каша быстрого приготовления. Зачастую она содержит соль, сахар, искусственные красители. Диетолог Лиза Хайм подчёркивает, что такую кашу ни в коем случае нельзя есть, если у вас сахарный диабет: она способствует быстрому увеличению уровня сахара в крови.

Чёрный хлеб. Диетолог Тасним Бхатия советует заменить его свежими фруктами и овощами: пользы от них будет точно больше.

Творог. Из-за добавления клетчатки увеличивается калорийность этого продукта. Поэтому лучше выбирать обычный творог - без клетчатки и искусственных добавок.