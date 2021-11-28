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Какие продукты, содержащие клетчатку, на самом деле вредят организму

И мешают похудеть
Некоторые продукты, богатые клетчаткой, негативно влияют на здоровье. Особенно если человек при этом пытается сбросить вес. Подробнее об этом - в материале издания Al Arabiya.
Какие продукты, содержащие клетчатку, на самом деле вредят организму

Среди продуктов, содержащих клетчатку в больших количествах, есть и те, что негативно влияют на организм. И это несмотря на ряд положительных эффектов вроде улучшения пищеварения, поддержания необходимого уровня энергии. Всего подобных продуктов 11.

  1. Хлебобулочные изделия с добавлением клетчатки. На самом деле добавление клетчатки вовсе не делает такие изделия полезнее аналогов без этого вещества.
  1. Каша быстрого приготовления. Зачастую она содержит соль, сахар, искусственные красители. Диетолог Лиза Хайм подчёркивает, что такую кашу ни в коем случае нельзя есть, если у вас сахарный диабет: она способствует быстрому увеличению уровня сахара в крови.
  1. Чёрный хлеб. Диетолог Тасним Бхатия советует заменить его свежими фруктами и овощами: пользы от них будет точно больше.
  1. Творог. Из-за добавления клетчатки увеличивается калорийность этого продукта. Поэтому лучше выбирать обычный творог - без клетчатки и искусственных добавок.
  1. Фруктовый сок, богатый клетчаткой. При похудении эффективнее будет, по словам диетолога Александры Миллер, вместо такого сока пить простую чистую воду с добавлением фруктов, овощей, трав.
Какие продукты, содержащие клетчатку, на самом деле вредят организму
  1. Сухофрукты. Они действительно полезны, но содержат много сахара. Лучше вместо сухофруктов включить в рацион свежие фрукты: они насытят на более длительный срок и при этом даже при потреблении в больших количествах не повлияют на вес.
  1. Крем-суп со сливками. Сливки добавляют к блюду более 300 калорий. Вместо подобного бульона лучше съесть овощной бульон или же овощной суп-пюре.
  1. Попкорн. При похудении от этого продукта нужно отказаться. Как утверждает диетолог Лиза Хайм, в нём содержится множество калорий и насыщенных жирок.
  1. Цельнозерновой хлеб. Как и любой хлеб, он богат углеводами, содержит много калорий и мало белка, витаминов, минералов. А ещё зачастую на кусок хлеба часто намазывают масло, джем или другие сладкие или жирные продукты.
  1. Злаки. Необходимо внимательно читать состав подобных продуктов перед покупкой. Иногда бывает так, что они содержат сахар, консерванты и т.п.
  1. Макароны. При выборе нужно обращать внимание на надпись «цельнозерновые»: тогда вы точно не наберёте вес от небольшой порции. А вот без этой надписи макароны не принесут пользу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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