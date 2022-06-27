Какие продукты совсем не «вписываются» в здоровое питание

Сухофрукты.

Ими можно переесть и получить слишком много сахара.

Продукты с низким содержанием жира.

Взамен они могут содержать слишком много сахара и других добавок.

Йогурт со вкусами.

Лучше купите йогурт без ничего и добавьте в него фрукты сами.

Гранола.

Да, она слишком сладкая.

Рисовые хлебцы.

Они известны своим высоким гликемическим индексом (ГИ), показателем влияния углеводов на изменение уровня глюкозы в крови.

Овсяная каша быстрого приготовления.

Опять же, лучше взять обычную овсянку и сварить её в кастрюле.