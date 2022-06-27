Какие продукты совсем не «вписываются» в здоровое питание

Какие продукты совсем не «вписываются» в здоровое питаниеХоть и могут «косить» под «здоровые»
- Сухофрукты.
Ими можно переесть и получить слишком много сахара.
- Продукты с низким содержанием жира.
Взамен они могут содержать слишком много сахара и других добавок.
- Йогурт со вкусами.
Лучше купите йогурт без ничего и добавьте в него фрукты сами.
- Гранола.
Да, она слишком сладкая.
- Рисовые хлебцы.
Они известны своим высоким гликемическим индексом (ГИ), показателем влияния углеводов на изменение уровня глюкозы в крови.
- Овсяная каша быстрого приготовления.
Опять же, лучше взять обычную овсянку и сварить её в кастрюле.
- Готовые смузи в бутылках.
Вы не всегда знаете, что в их составе.
Газировка.
Сироп агавы.
В нём много фруктозы, которая может вызвать высокий уровень холестерина и жир на животе.
Готовые сухие завтраки.
Мясные деликатесы.
Они насыщены натрием и химическими веществами, которых вы не получили бы, если бы вместо этого ели чистое мясо.
Нутелла.
Магазинный кетчуп.
В нём слишком много всего побочного.
Маффины.
Крендели.
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