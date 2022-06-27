Фитнес и здоровье
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Какие продукты совсем не «вписываются» в здоровое питание

Хоть и могут «косить» под «здоровые»
Кажется, что определения «здоровой» и «нездоровой» пищи постоянно меняются. Иногда начинают набирать популярность якобы полезные и диетические продукты, которые на самом деле оказываются не лучше обычного шоколадного печенья. Издание Eat this, not that перечислило такие (и не только) продукты.
Какие продукты совсем не «вписываются» в здоровое питание
  1. Сухофрукты.

Ими можно переесть и получить слишком много сахара.

  1. Продукты с низким содержанием жира.

Взамен они могут содержать слишком много сахара и других добавок.

  1. Йогурт со вкусами.

Лучше купите йогурт без ничего и добавьте в него фрукты сами.

  1. Гранола.

Да, она слишком сладкая.

  1. Рисовые хлебцы.

Они известны своим высоким гликемическим индексом (ГИ), показателем влияния углеводов на изменение уровня глюкозы в крови.

  1. Овсяная каша быстрого приготовления.

Опять же, лучше взять обычную овсянку и сварить её в кастрюле.

Какие продукты совсем не «вписываются» в здоровое питание
  1. Готовые смузи в бутылках.

Вы не всегда знаете, что в их составе.

  1. Газировка.

  2. Сироп агавы.

В нём много фруктозы, которая может вызвать высокий уровень холестерина и жир на животе.

  1. Готовые сухие завтраки.

  2. Мясные деликатесы.

Они насыщены натрием и химическими веществами, которых вы не получили бы, если бы вместо этого ели чистое мясо.

  1. Нутелла.

  2. Магазинный кетчуп.

В нём слишком много всего побочного.

  1. Маффины.

  2. Крендели.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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