Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:53
1 мин.

Какие продукты сжигают «застарелый» жир

26 вариантов
Есть такие места в теле, с которых никак не удаётся согнать жир. Если это вообще вам нужно, можно попробовать всё же похудеть, изменив питание. И издание Eat this, not that опубликовало список из 26 продуктов для нового рациона.
Какие продукты сжигают «застарелый» жир
  1. Овсяные отруби.

В них даже больше клетчатки, чем в обычной овсянке. Клетчатку считают полезной для организма.

  1. Батат.

Содержит так называемые медленные углеводы.

  1. Измельчённая пшеница.

Это хлопья для завтрака, приготовленные из цельной пшеницы.

  1. Суп минестроне.

  2. Чёрный рис.

Какие продукты сжигают «застарелый» жир

  1. Белый чай.

  2. Чёрная фасоль.

  3. Тортилья из кукурузы.

  4. Топинамбур, или иерусалимский артишок.

  5. Гуакамоле.

  6. Тигровый орех.

  7. Паста с нутом.

  8. Тыквенные семечки.

  9. Замороженный горошек.

  10. Малина.

Какие продукты сжигают «застарелый» жир

  1. Устрицы.

  2. Горький шоколад.

  3. Цельнозерновой хлеб.

  4. Вода с цитрусовыми.

  5. Миндаль.

  6. Киноа.

  7. Грейпфрут.

  8. Грецкий орех.

  9. Тунец.

  10. Портулак.

Это такая зелень.

  1. Яйца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу питания посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров