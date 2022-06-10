Какие продукты сжигают «застарелый» жир

Овсяные отруби.

В них даже больше клетчатки, чем в обычной овсянке. Клетчатку считают полезной для организма.

Батат.

Содержит так называемые медленные углеводы.

Измельчённая пшеница.

Это хлопья для завтрака, приготовленные из цельной пшеницы.