Какие продукты сжигают «застарелый» жир

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Какие продукты сжигают «застарелый» жир26 вариантов
Есть такие места в теле, с которых никак не удаётся согнать жир. Если это вообще вам нужно, можно попробовать всё же похудеть, изменив питание. И издание Eat this, not that опубликовало список из 26 продуктов для нового рациона.
- Овсяные отруби.
В них даже больше клетчатки, чем в обычной овсянке. Клетчатку считают полезной для организма.
- Батат.
Содержит так называемые медленные углеводы.
- Измельчённая пшеница.
Это хлопья для завтрака, приготовленные из цельной пшеницы.
Суп минестроне.
Чёрный рис.
Белый чай.
Чёрная фасоль.
Тортилья из кукурузы.
Топинамбур, или иерусалимский артишок.
Гуакамоле.
Тигровый орех.
Паста с нутом.
Тыквенные семечки.
Замороженный горошек.
Малина.
Устрицы.
Горький шоколад.
Цельнозерновой хлеб.
Вода с цитрусовыми.
Миндаль.
Киноа.
Грейпфрут.
Грецкий орех.
Тунец.
Портулак.
Это такая зелень.
- Яйца.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу питания посоветуйтесь со специалистом.