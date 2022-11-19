Фитнес и здоровье
14:06, 19 ноября 2022
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Какие продукты ухудшают работу мозга

И почему

Диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко перечислила продукты, которые ухудшают работу вашего мозга. Среди них – алкоголь, жареная и сладкая пища, и не только. Ее слова приводит "Москва 24".

Какие продукты ухудшают работу мозга

Специалист отметила, что алкогольные напитки не только обладают токсическим действием, но и оказывают негативное влияние на центральную нервную систему. Кроме того, алкоголь снижает активность нейронов, провоцирует ухудшение настроения и депрессию.

Лазуренко настоятельно порекомендовала исключить из рациона трансжиры и пережаренную пищу. Она объясняет это тем, что из-за токсичных продуктов человек получает меньше пищи, так как они "откладываются на стенке сосудов", что не позволяет питательным веществам проникать в отдаленные участки.

К тому же сахар, выпечка и хлеб из белой муки вредны для мозга. Диетолог объяснила, что они запускают в организме процесс гликирования, в результате которого происходит "засахаривание биомолекул".

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