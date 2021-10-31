Какие продукты увеличивают риск старческого слабоумия

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Какие продукты увеличивают риск старческого слабоумияЛучше сократить их потребление
Специалисты из организации Dementia Australia назвали продукты, употребление которых может увеличить риск развития старческой деменции.
Перевод материала предоставило издание «РИА Новости». Упоминаются продукты, содержащие насыщенные жиры и трансжиры. Не стоит налегать жирную молочную продукцию, например сливочное масло, мясную, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло, а также на шоколад. Много трансжиров присутствует в фастфуде, жареных продуктах, тортах и печенье.
Специалисты порекомендовали есть больше овощей, фруктов, продуктов с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, чтобы снизить риск развития слабоумия. Однако надо понимать что, полностью избежать болезни это не позволит.
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Источник: РИА Новости