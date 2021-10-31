Какие продукты увеличивают риск старческого слабоумия

Перевод материала предоставило издание «РИА Новости». Упоминаются продукты, содержащие насыщенные жиры и трансжиры. Не стоит налегать жирную молочную продукцию, например сливочное масло, мясную, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло, а также на шоколад. Много трансжиров присутствует в фастфуде, жареных продуктах, тортах и печенье.

Специалисты порекомендовали есть больше овощей, фруктов, продуктов с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, чтобы снизить риск развития слабоумия. Однако надо понимать что, полностью избежать болезни это не позволит.

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