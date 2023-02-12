Фитнес и здоровье
09:45, 12 февраля 2023
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Какие продукты вы ни в коем случае не должны класть в морозилку

Иначе ваша еда испортится

При правильном использовании морозилки продукты сохранят свежесть дольше, а вам будет проще готовить различные блюда. Но есть такие продукты, которые замораживать нельзя вообще.

Какие продукты вы ни в коем случае не должны класть в морозилку

Фото: iXBT.com

Итак, какие же продукты категорически нельзя хранить в морозилке? Прежде всего, это сырые яйца в скорлупе. На 75% яйцо состоит из воды, а при замерзании вода расширяется. Поэтому во время заморозки скорлупа просто треснет. Это приведёт к заветриванию и к тому, что внутри яйца появятся бактерии. Если вам всё же нужно на некоторое время оставить в морозильной камере яйца, то перед этим взбейте их до однородной консистенции, а затем положите в герметично закрытый контейнер.

Следующие продукты, которые класть в морозилку нельзя, - это молочные продукты. Среди них - молоко (вообще его замораживать можно, но максимум на 10 дней), йогурт, сметана, сыры (совсем не рекомендуется замораживать сулугуни, творожный сыр, сливочный сыр, голубые сорта сыра).

Какие продукты вы ни в коем случае не должны класть в морозилку

iXBT.com

Кроме того, не рекомендуется снова класть в морозилку уже размороженное мясо. Дело в том, что в этом случае есть вероятность, что белок в мясе окончательно уничтожится. А ещё подобное мясо может навредить здоровью из-за того, что в нём может быть много бактерий. Также не стоит второй раз замораживать размороженные морепродукты и рыбу.

Нельзя хранить в морозильной камере и такие продукты, как листья салата, фрукты и овощи (особенно опасно замораживать помидоры, баклажаны, огурцы, редис, грушу, арбуз, дыню, яблоки, лук, чеснок).

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