Какие продукты вы ни в коем случае не должны класть в морозилку

Итак, какие же продукты категорически нельзя хранить в морозилке? Прежде всего, это сырые яйца в скорлупе. На 75% яйцо состоит из воды, а при замерзании вода расширяется. Поэтому во время заморозки скорлупа просто треснет. Это приведёт к заветриванию и к тому, что внутри яйца появятся бактерии. Если вам всё же нужно на некоторое время оставить в морозильной камере яйца, то перед этим взбейте их до однородной консистенции, а затем положите в герметично закрытый контейнер.

Следующие продукты, которые класть в морозилку нельзя, - это молочные продукты. Среди них - молоко (вообще его замораживать можно, но максимум на 10 дней), йогурт, сметана, сыры (совсем не рекомендуется замораживать сулугуни, творожный сыр, сливочный сыр, голубые сорта сыра).