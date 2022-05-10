Какие продукты вызывают вздутие живота

Наиболее известными продуктами, вызывающим газообразование, являются, конечно, бобы. Также неперевариваемые вещества есть в тортилье, молочных продуктах, жирах из мяса. Даже условно полезные продукты, такие как яблоки и чернослив, а также овощи: капуста, брокколи и брюссельская капуста, содержат вещества, которые могут вызывать газообразование. Вздутие живота может возникать и из-за высокого содержания клетчатки в цельных зёрнах.

Кроме того, диетолог рекомендует избегать искусственных и натуральных некалорийных подсластителей. Это, например, аспартам и стевия.

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