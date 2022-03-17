Какие продукты замедляют процессы старения

И при этом, этот продукт не такой и редкий, Гинзбург говорит о растительном белке, отдельно отмечая пророщенную фасоль, в которой этого вещества содержится нужное количество. Он объясняет, что растительный белок полезен для людей в возрасте 40 лет и старше, потому что он “замедляет процессы старения”, — заявил врач.

Однако, по словам специалиста, детям и более молодым людям важнее употреблять животный белок, который можно найти в мясе, рыбе, яйцах и тд. Потому что, как отмечает диетолог, животный белок особенно полезен, когда люди растут и развиваются.