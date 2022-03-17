Какие продукты замедляют процессы старения

Фитнес и здоровье
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Какие продукты замедляют процессы старенияНе такие и редкие
Всем хочется сохранить свою молодость надолго. Так диетолог Михаил Гинзбург в эфире «О самом главном» назвал россиянам продукт, употребление которого может помочь замедлить процесс старения.
И при этом, этот продукт не такой и редкий, Гинзбург говорит о растительном белке, отдельно отмечая пророщенную фасоль, в которой этого вещества содержится нужное количество. Он объясняет, что растительный белок полезен для людей в возрасте 40 лет и старше, потому что он “замедляет процессы старения”, — заявил врач.
Однако, по словам специалиста, детям и более молодым людям важнее употреблять животный белок, который можно найти в мясе, рыбе, яйцах и тд. Потому что, как отмечает диетолог, животный белок особенно полезен, когда люди растут и развиваются.