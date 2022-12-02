Какие продукты защищают от деградации мозга

Какие продукты защищают от деградации мозгаИ почему
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие три продукта положительно влияют на работу мозга, этим он поделился в программе "О самом главном" на канале "Россия 1". Выпуск программы доступен на платформе “Смотрим”.
Гинзбург назвал полезными для мозга льняное масло, льняное семя и жирную рыбу. Потому что эти продукты богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Такие соединения известные тем, что улучшают работу мозга и защищают его от развития нейродегенеративных заболеваний.
По словам диетолога, следует употреблять от одной до полутора столовых ложек льняного масла ежедневно, таким образом вы сможете достичь суточной нормы омега-3 жирных кислот.
Со своей стороны, его коллега, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, заявил, что омега-3 обладает антистрессовым эффектом, помогая человеку бороться со стрессом.
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