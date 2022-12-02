Какие продукты защищают от деградации мозга

Гинзбург назвал полезными для мозга льняное масло, льняное семя и жирную рыбу. Потому что эти продукты богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Такие соединения известные тем, что улучшают работу мозга и защищают его от развития нейродегенеративных заболеваний.

По словам диетолога, следует употреблять от одной до полутора столовых ложек льняного масла ежедневно, таким образом вы сможете достичь суточной нормы омега-3 жирных кислот.

Со своей стороны, его коллега, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, заявил, что омега-3 обладает антистрессовым эффектом, помогая человеку бороться со стрессом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.